3場一級賽獎金來季又加 包括今日嘅冠軍一哩賽！

香港賽馬會今天宣佈，將於2024/2025年度馬季提高冠軍一哩賽1600米、香港一哩錦標1600米及香港盃2000米3項香港頂尖一級賽的總奬金，合共增加1,000萬港元。

來季冠軍一哩賽的總獎金將由2,200萬港元增至2,400萬港元，增幅達百分之9點1，而香港盃的總獎金將增加400萬港元至破紀錄的4,000萬港元，增幅達百分之11點1，繼續成為香港獎金最豐厚的賽事。

香港一哩錦標的總獎金將增加400萬港元至3,600萬港元，增幅達百分之12點5。

隨著來季香港國際賽事的總獎金增加800萬港元，該4項一級賽的總獎金將合計高達1.26億港元，而明年保險冠軍賽馬日3項一級賽的總獎金則合計高達7,400萬港元。

香港舉行的全部12場一級賽均列入2023年全球百大一級賽排名榜，而在調高獎金後，來季該12項一級賽將合共提供總獎金2.65億港元，再破紀錄。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「香港國際賽事及冠軍賽馬日是香港兩大國際賽日，也是國際馬壇頂尖盛事。」

「因此，馬會認為應增加兩個國際賽日旗艦賽事的獎金，以配合我們的策略及目標。」

「去年的保險冠軍一哩賽、香港一哩錦標及香港盃均位列全球百大一級賽排名榜首20名內，『金鎗六十』及『浪漫勇士』在激烈競爭中擊敗世界級對手取得勝利，為我們帶來精彩絕倫的賽事。」

「馬會調高獎金，反映了我們銳意為爭逐這3項頂級賽事的一眾香港及海外馬主提供更豐厚的回報。」