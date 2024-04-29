6歲馬首勝G1 帝王級捧走春季天皇賞

喺香港冠軍賽馬日舉行嘅同時，日本方面亦有重要一級賽舉行，就係途程3200米嘅春季天皇賞，呢場16匹共有長途精英參戰，最終由菱田裕二策騎大熱門「帝王級」，以2馬位之先輕取菅原明良所騎「響號」，跑第3名為幸英明策騎大賽常客「緣厚情摯」。

「帝王級」以6歲之齡首勝一級賽，同時亦為菱田裕二及練馬師岡田稲男，帶來首項一級賽榮譽，對於「帝王級」呢場遲來的一級賽頭馬，其實此駒全盛期表現不俗，2022年已曾衝擊春季天皇賞跑第3名，不敵「領銜」及今屆再碰頭「緣情厚摯」得第3名，同年更曾出戰日本盃。

2023年初原定遠征沙特跑紅海草地讓賽，最終因為右後腳骨裂，養傷1年至11月才復出，今季表現重納正軌，兩場賽事分別勝出G3鑽石錦標與G2阪神大賞典，今戰於京都競馬場勇奪春季天皇賞，完成3連勝；至於放棄來港為「滂薄無比」出戰女皇盃嘅莫雷拉，今仗夥拍「鍵琴高奏」出戰跑第7名。

此外，於日本展開兩個月客串嘅阿聯酋冠軍騎師奧斯雅，一連兩日喺東京競馬場賽期表現對辦，兩日賽事俱有頭馬見面。