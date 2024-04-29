【蹄聲妙影】日本試辦天地賽 香港點睇？

早前馬會公佈咗6月份嘅4期沙田賽事會跑黃昏賽，暫時未提到7月，或者有變數都未定，畢竟跑黃昏賽除咗影響圈內工作人員嘅生理時鐘，就連馬迷及馬主都唔太慣，嬲多過Like，當然做開夜鬼嗰班，一定覺得好過癮，瞓到黃朝百晏，睇完馬仔直落睇夜波，但相信佔嘅比例好小。

其實，早前有傳會取消跑黃昏賽，不過香港近年夏天有幾熱，相信市民感受甚深，同埋未計馬匹，暴露猛烈陽光下工作嘅馬伕、保安及攝記，以及着住綵衣焗桑拿嘅騎師，念在人道主義，都好難唔繼續舉辦黃昏賽，不過如果拆開嚟跑，Skip中午最熱嗰幾粒鐘，跑天地更又有冇得諗？

早前日本JRA公佈新一輪賽期，有個馬場8月份會有兩次賽事試跑天地更，即是朝早9點35分開跑，跑到11點半左右，跟住畀3粒幾鐘大家「抖暑」。然後，晏晝3點10分又繼續跑，跑到尾場傍晚6點幾，散場後仲食到晚飯，兼享受天倫之樂。

其實，日本嗰時都同香港差唔多咁熱，跑黃昏賽一樣唔太多人Like，據知佢哋今次史無前例試辦天地賽，不過有辣有唔辣，老老竇竇，唔係個個員工都住喺馬場隔離，「抖暑」嗰3粒幾鐘真係唔知做乜好，同埋計唔計番鐘錢，都係一個疑問，假設香港搞天地賽，一樣好大爭議。

初步提供:

第1場11「歡樂好友」

第2場8「好戰小子」

第8場3「黃腳鱲」

■東星