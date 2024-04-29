威力奔騰G1飲恨 仔女愛駒谷夜出擊！

「威力」系主理人曾炳威家族向來熱愛賽馬，而曾炳威名下「威力奔騰」昨日出戰1200米G1主席短途獎後上不及最後跑入殿軍，雖然飲恨而回，但愛駒可以喺一級賽跑得前列，相信曾生都好開心。

曾炳威幾個仔女都好支持賽馬運動，近年陸續加入馬主行列，其中3個仔女，曾向勤名下嘅「威力星」以及曾向東同曾向欣名下嘅「東來欣賞」，兩駒喺今期跑馬地夜賽分別列陣第3場五班1650米以及第4場四班1200米，若然兩駒打開勝門，相信一家人都會好開心！

列陣第3場五班1650米「威力星」，上季尾開始已在谷草1800米展現走勢，今季亦先後喺谷草一哩跑獲2個第2，性能上均以中距離為主。此駒轉至鄭俊偉馬房後已跑4仗，近3仗均取得獎金名次，至上賽後休息近兩個月再報番谷草一哩，抖夠當然希望憑藉新鮮感取佳績。

另外第4場四班1200米「東來欣賞」今仗初出，此駒來港後3課大閘全數由鍾易禮包辦，最近兩課試閘相隔10日，埋門一課谷閘展現前速，今次即抽得2檔起步，出閘順利可擺前走，在有利形勢下隨時一出已可交出驚喜表現。