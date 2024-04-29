護級有部署 鄭俊偉呢匹底分馬鎖定四班W

正式踏入餘下兩個半嘅月嘅護級日子，仍有希望留低嘅鄭俊偉，由於上星期贏咗「勁叻仔」，已經用咗五班2W限額，計埋手頭計數嘅9W，依家仲要力爭5場四班或以上頭馬，先至可以上岸。

睇番星期三嘅嘅部署，鄭俊偉五班賽亦有隻「威力星」實力分子，縱使勝出，護級頭馬都唔計數，唯有寄望其餘參戰馬，屢熱屢敗嘅「富喜來」，今次換田泰安兼換配備，都係有心突破，而評40分寧留响四班作賽嘅「長發」，睇番米高嘅部署，喺護級之路上，絕對係靜靜起革命。

其實「長發」呢匹何良散倉寶藏，今季加盟後於四班仄試考驗，一再輸唔遠，依家落到四班底嘅40分，換着其他馬房，正常做法都會索性落五班大恰細，但對米高嚟講，就真係時不與我，既然五班再贏幾多都唔再計數，呢次安排「長發」捨五班谷草一哩，留於原班作賽，睇落好似話係留番個五班出賽位置畀「威力星」，但四班以上場合，先至係真正殺戮戰場。

今次「長發」留喺原班跑，最大優勢仲係比之前季內兩戰谷草一哩，今次對手弱咗好多，而馬匹狀態已經跑起晒，楊明綸繼續委以重位，面對呢場護級黃金機會，相信米高都唔會就咁錯過。