【分分制勝】跑馬地寫佳績 「風火」從容不迫

父系「寫佳績」（Wrote）在港暫有6匹子嗣，「超超比」乃跑馬地專家，「盛世名駒」首季亦贏過谷戰，甚至從未參賽的「舉步生風」、「東來欣賞」及「追風」試谷閘走勢均不俗，因此同父馬「風火恆雲」首度涉足跑馬地賽事，自難輕視。

第2場四班1650米，「風火恆雲」首季服役，已獲冠季殿各一成績，上場田草一哩屈居梗頸四，但如非末段略為受阻，必可追入季席，顯示目前評分仍有上調空間。事實上，剛戰與牠拍住同到的「獎星」，再出繼續入圍，賽事水準不弱，今次轉爭級數稍次的谷中戰線，能力更覺超級。

「風火恆雲」未上陣前，曾到谷中試閘，雖名次較後，但沿途走勢尚可，應付急彎賽道問題不大。今次轉場兼換上班德禮，受騎馬深慶得人，騎者剛周日搏失熱門馬「陽光勇士」，今次接掌另一姚廐實力分子，當然不容再失。備戰方面，「風火恆雲」埋門一課安排3段快試，針對今次轉程的氣量要求，該課跑來從容不迫，4歲馬續有進展。出王牌報名，拍住明星馬「極速奇兵」而來，配合出擊可期。

■明治朗