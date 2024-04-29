【賽馬以外】高手定出醜？尋日先見到！

上期講到話冠軍賽馬日戲碼唔太吸引，結果外隊馬成績真係普通，筆者以為主隊有機會輸嘅主席短途獎，最終由升呢嘅「賢者無敵」掄元，反而3匹海外參戰馬包辦最後3個名次，高松宮紀念賽冠軍「消暑樂祭」仲要跑包尾，當然鞍上人坂井瑠星嘅發揮就……。至於冠軍一哩賽仲慘，兩匹英國代表同另外兩隻日本馬都跑晒最後4個名次，完全唔夠鬥，最終只得女皇盃有啲嘢睇，「先見」幾乎殺低「浪漫勇士」，而大冷門「北橋」就跑第3名，另一匹日本馬「滂薄無比」得第5名，跑得最差嘅「譽滿杜拜」就得第7名。

如果有睇女皇盃嘅比賽過程，「浪漫勇士」真係贏得好精彩，單睇賽後麥道朗返嚟時嗰個難以置信嘅表情，就知呢匹準馬王今次贏馬難度有幾高，聽沈集成賽後講番，連麥道朗都覺得「浪漫勇士」真係有啲攰，就知耗力有幾多啦。不過，如果有留心賽事片段，應該都會認同如果日本代表「先見」犯少啲錯，發揮好少少嘅話，戰果已經改寫咗啦，點會輸條頸咁陰功，或者麥道朗咁驚訝嘅表情，係代表佢心諗：「竟然咁都唔使輸，真係有啲運喇。」

筆者就睇番賽後啲騎練有咩講啦，「先見」練馬師中內田充正就話：「我十分失望。馬兒賽前狀態勇銳，而且已適應香港的環境，感覺很好。天氣可能是牠落敗的關鍵所在。」究竟天氣係咪真係敗因？大家心裏有數嘅。由出閘嗰一刻開始，「先見」鞍上人川田將雅就慢咗一拍，搞到隻馬要留喺包尾，當然要一匹後上馬咁跑，未必錯得晒嘅，但去到對面直路嗰時，突然見到川田踩油畀「先見」上前，以為係步速慢率先發力啦，但睇埋分段時間，明明以淋地嚟講嗰兩段有少少快，無啦啦嘥力上前，仲要畀埋個遮擋「浪漫勇士」，難怪睇埋川田嘅騎師鏡頭，就會發覺麥道朗喺「先見」發力喺自己外側走過時，都望咗川田兩眼，心諗搞乜呢？筆者覺得，如果起步好啲跟返貼少少，又或者唔係中段發力，是但犯少一樣錯誤，戰果可能已經改寫咗。

當然，日本賽駒嚟香港輸騎師，都唔係第1次發生嘅，筆者最有印象嘅就係「賞月」，06年嚟香港跑香港盃，由日本國寶武豊執韁，結果輸條頸畀李慕華嘅「自豪」，然後第2年來港跑女皇盃，鞍上人都係武豊，結果全程走位麻麻，轉彎又蝕位多，結果追唔切跑第3名。另一場經典就係04年嘅「多旺達」，當年嚟跑香港一哩錦標，被捧成1.8倍全熱門，真係君臨天下以為冇得輸，點知呢隻馬喺池添謙一胯下轉彎飛出去無雷公咁遠，最後200米狂追輸畀「防火線」個半馬位得第5名，披士都撻埋，真係冇交嗌。

近年日本賽駒遠征海外嘅成績咁好，或者或少同幕後開始肯用海外高手有關，近年莫雷拉、莫雅甚至潘頓、連達文都幫日本隊喺香港贏一級賽，連達文亦試過夥野拍「雍容白荷」贏過澳洲覺士盾，潘頓亦為日本嘅「愛發達」揚威考菲爾德盃，而「春秋分」、「杏目」喺杜拜贏大賽，鞍上人就係李慕華。當然，川田將雅近年都為日本佳駟贏過香港盃、杜拜世界盃，只係尋日女皇盃嘅發揮，大家又係咪好滿意呢？

■山無陵