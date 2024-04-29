服役贏6場 輝哥觔斗雲有獎拎！

香港馬圈唔少馬主均喜歡引入南半球賽駒，除咗澳洲之外，來自新西蘭嘅賽駒都係其中一個選擇。新西蘭販馬公司(New Zealand Bloodstock)特別設立香港星級新西蘭賽駒獎項，以表揚香港馬主支持培育新西蘭馬匹，同時希望促進馬主關係。早前就有伍廐「我為您」取得呢個獎項，最新一期就由姚本輝馬房訓練嘅「觔斗雲」獲獎。

「觔斗雲」父系為「聖靈瀑布」(Sacred Falls)，周歲時由姚本輝喺2019年新西蘭卡拉卡周歲馬拍賣會購入。「觔斗雲」表現忠心準繩，出道至今上陣30次，合共取得6冠4亞7季成績。

今日新西蘭販馬公司於新西蘭駐香港總領事館舉行頒獎儀式，新西蘭駐港澳總領事Peter Lund先生將3月至4月香港星級新西蘭賽駒獎項頒畀「觔斗雲」。至於新西蘭販馬公司業務發展總監Mike Kneebone先生則將紀念外套頒發畀馬主陳錦坤及姚本輝。

「觔斗雲」馬主陳錦坤表示愛駒昨日出戰女皇盃受制外檔起步，沿途際遇欠佳結果落敗，但總括而言對愛駒出道至今嘅成績都感到滿意，現時「觔斗雲」下仗目標係遮打盃。