阿MO做東廐副練時 已經同神童拍住上！

今季開倉的巫偉傑，很早已經開始跟隨告東尼，而擔任東廐副練期間，阿Mo同告仔徒弟蔡明紹共事，每當蔡明紹騎完東廐馬，就係副練巫偉傑第一時間迎接騎者回來，兩人關係比得上告東尼師徒情。今季自立門戶的巫偉傑，在打穩陣腳後亦開始搵此位兄弟「埋班」，騎練4月初贏完「最多歡笑」之後再爆「加州德至」，近3駒合作兩度獲勝，今次巫廐再有兩駒交由蔡明紹操刀，各位要加倍留意。

第9場三班1200米的「加州德至」，上次落四班突然改變跑法放頭走，結果一放絕塵爆17倍獨贏，當晚此馬締1分09秒91，比起同晚三班頭馬「鈦易搵」時間更快，而且與亞軍「嘉應喝彩」雙雙彈甩對手，賽事水準有保證。自購馬納入正軌後有望保持升勢，今回「加州德至」重返三班只負119磅，排2檔起步有利，有力趁勇再贏。

第7場三班1200米，蔡明紹夥拍另一匹巫廐馬「康帝」出戰，此駒2月中初出雖敗，但賽後試足4課大閘兼拍跳，工夫相當積極。本身與「福逸」、「魅力寶駒」等同父，熱身一仗後除眼罩且排2檔靚位，成冷門值博。

蔡明紹今期尚夥拍第8場三班1650米的「本領非凡」力爭連捷，此匹羅廐馬剛戰落四班負頂磅兜出大外欄追贏，走勢凌厲，今次重返三班用王牌原裝配搭再跑勝途，又是神童蔡另一匹叫胡馬。