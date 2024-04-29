【上周三齊W】再贏馬我要買GTR...

近期兩位護級倉主徐雨石及鄭俊偉都積極贏馬以求收窄距離，好似石哥徐雨石近4期3度有馬勝出，剛周日又有「鑽石星空」贏到第11W，手風極順，至於米高鄭上周三夜賽有「勁叻仔」同樣贏到11W，嚟緊周三谷草夜賽，兩位練者出馬雖然不多卻各有實力馬叫胡，信戰意俱可捧獨贏！

徐雨石現時11W，但計合資格頭馬則只有8W，換句話此個非從化倉現時尚欠8場非五班W才達標，表面睇好有難度，不過仍有兩個半月才煞科，加上最近手風夠順，練者必會盡全力出擊，贏得一場得一場。今次徐廐3駒中，以第4場四班1200米的「東方寶寶」最有一捧價值，此匹與「愛馬善」及「嘉應獎昇」同父的3歲馬，上回初出雖然是78倍大冷門，但最後100米在內欄發力狂追，差點趕過一早出頭的「電子宇宙」，走勢令人刮目相看，今次埋門與廐侶「大千世界」拍跳，明顯操勇要實牙實齒補中，一於捧W！

至於鄭俊偉現時11場頭馬全部符合資格，現時馬季餘下日子，此非從化倉只要贏5場非五班W就可以成功護級。今期此倉有4駒上陣，第2場四班1650米的「長發」，幕後再次安排此駒增程跑一哩，季內419場次跑同程後上甚勁得第5名，今回轉用防沙眼罩針對改善走規，「長發」有力為鄭俊偉贏場四班頭馬，捧W。第6場「富喜來」已連續7仗跑入第2至6名取得獎金，今排1檔亦是捧場好時機！