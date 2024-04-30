上次做財叔橫掃千軍 今鋪要堂堂正正贏番次？

韋達今季谷草火力強勁，至今所得32W，有20W來自跑馬地，貫徹歷來季尾猛烈攻勢，單就4月對上3次夜賽俱有頭馬見面，周三晚賽事當中8場有馬列陣，新勝「大學生」打鐵趁熱，再與艾兆禮合作之「投資有利」與「凱旋七福」，有望為練者延續谷草夜賽4連勝。

韋達4月谷草夜賽首場頭馬「大學生」，上仗伺準強項一擊得手，然而直路在董明朗催策下內閃連阻6駒，賽後騎者解釋馬鞍滑移，縱使極力控制，意外亦難避免，這場頭馬顯然勝之不武，以韋達好勝心態，今仗部署原裝人馬再戰，必圖拚個明白，以馬論馬，當有再捷能力。

在周三晚賽事，韋達除倚重南非幫之外，與艾兆禮更有4駒合作，值得一提是騎練今季合作未曾贏馬，只於谷草一哩兩度獲亞，自然期望今戰可以擦出火花。頭場艾兆禮再騎「投資有利」，重返五班雖連敗3仗，但已減至35分，如今重返勝途，比起季初贏馬時評39分更低，爭勝形勢大好。

凱旋七福山雨欲來

第6場「凱旋七福」近仗由泥地轉戰跑馬地，韋達已認定此駒一哩能力，一連兩仗遇上慢步速，質新分子後上衝刺餘勢不俗，人馬經過前仗合作經驗，已有山雨欲來之勢。

此外，韋達今戰尚有第3場「贏盡天下」倚重另一福將布文，上次夜賽「電氣騎士」人馬初次合作即勝，如今「贏盡天下」捨班德禮改配布文，交代心態更為明顯。