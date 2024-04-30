【分分制勝】小霸王未得 「奇爸」交代先！

馬主銀團體名下兩駒「小霸王」與「架勢奇爸」早前一併加盟告東尼馬房，其中「小霸王」將於周日列陣二班1200米，掛頭牌迎敵，不過埋門試泥閘捽極都無，復出一戰或是熱身性質，據悉本身季內終極目標已直指6月2日G3沙田銀瓶，不妨先留意陣中走勢，再看看告東尼有何辦法在短時間內谷勇。至於同主馬「架勢奇爸」則能承接上手馬房時的餘威，賽前試閘走勢勁得多，乃典型東廐的弗馬模樣，有望轉倉即食。

第6場四班1650米，「架勢奇爸」在澳洲是分級賽常客，但來港後表現一直平平，上季復出首戰入Q後，評分直線下降，及至剛戰51分終於止跌，於谷草一哩闖入亞席，總算找到新出路，可是結果似乎未能令幕後滿意，一星期後安排他投。

「架勢奇爸」交由東廐訓練個多月，已進行4課快跳、1課拍跳及1課試閘，備戰方面更趨積極，決心及早贏馬交代。再看1700米谷閘一課，「架勢奇爸」竟可拍住「多巴先生」及「大至尊」同到，末段畀落有反應，走勢吸睛。今次再爭谷草一哩，似是一場欠缺步速的場合，「架勢奇爸」上場提早發力仍能交出好成績，今仗亦可照辦煮碗，採取中段踩油戰術，以快打慢。

■明治朗