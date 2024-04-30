艾兆禮：嘉應傳承可贏皇太后盃

「嘉應傳承」於周日出爭2400米三級賽皇太后紀念盃，艾兆禮盼能利用馬兒負輕磅的優勢攻下此項錦標。

「嘉應傳承」上仗角逐香港打吡大賽採取大逃戰略，直路上一度帶離馬群數個馬位，惜於末段被超越，最終跑獲出色的季軍。艾兆禮說︰「今次是牠出戰打吡後的首仗，雖然要增程至2400米，但有輕磅之利，應具不俗勝望。不論是跑今仗途程抑或其他途程，如果這些頂級賽駒負磅較輕，都是一大優勢，況且馬兒是一匹年輕的後起之秀，前途無可限量。」

「嘉應傳承」在打吡跑獲季軍後，曾兩度由艾兆禮策騎試閘。艾兆禮說：「『嘉應傳承』兩次試閘均跑1200米，因此難以根據試閘的表現判斷牠的狀態。馬兒前速不快，在末段衝刺時才會加速。」

最近7屆皇太后紀念盃共出過5匹4歲頭馬，方嘉柏過去兩年先後憑「多巴先生」及「直線力山」奪標，今年再度派遣「多巴先生」參賽，冀能取得個人此賽3連勝。方嘉柏說：「馬兒正值佳態，我們早已打算以此賽為目標，為此刻意讓牠保持新鮮感。今仗不乏佳駟，但我們知道這是牠在港最喜歡的途程，當然有力爭勝，跑入三甲。」

方嘉柏於周三將「嘉應喝彩」交由艾兆禮執韁，出戰第7場三班1200米法國賽馬會盃。艾兆禮說：「我曾於去年底策騎『嘉應喝彩』上陣，該仗牠表現不俗。雖然牠今仗升班角逐，但負輕磅上陣，以上仗的表現來看，牠今仗應該有力一爭。馬兒上仗沿途走勢頗為強勁，末段衝刺頗為不俗。」