【練馬師王】再來一次中三元封王？

上期沙田「練馬師王」，沈集成以「浪漫勇士」與「旺旺神駒」包辦孖寶，另有「夢照發」奪亞，最終累積30分力壓群雄，今季第9次封王，相關成績拍住方嘉柏、蔡約翰及呂健威，僅次於10度建功的伍鵬志。至於總獎金方面，沈集成更突破1億元大關，暫居第2位，成績美滿。

來到今期跑馬地賽事，沈集成出馬7匹不算少，惟可爭分子不多，難望冧莊。相反另一個華倉姚本輝則殺氣騰騰，今戰共派8駒列陣，季內為姚廐贏7W最多的班德禮，當然參與其中，第2場「風火恆雲」及第9場「太陽拍檔」均由班德禮操刀，戰意高昂。另一邊廂，姚本輝今季與冠軍騎師潘頓合作15次，取得2冠6亞1季，上名率60%是各將之首，第8場「極速奇兵」續用潘頓，全力收復前失。

為姚本輝打頭陣的「鑽飾翱翔」，季初先贏五班谷草1000米，翌仗升班再下一城。經過一輪回氣後，此駒現時減至39分，又可躋身五班角逐，形勢有利，今仗練者更找來布文執韁，人馬去季曾合作1次，孭頂磅仍勝，證明頗為合拍，可期先聲奪人。因頭場已叫胡，故投注姚本輝的「練馬師王」時，適宜於開跑前及早「入場」落注。

值得一提，姚本輝季內曾兩度連中三元，俱於跑馬地夜賽取得，結果當晚均可成功勝出「練馬師王」。既然姚廐今期陣容強勁，亦有可能在谷中再次大演帽子戲法，「鑽飾翱翔」、「風火恆雲」及「極速奇兵」會否是真命天子？

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 3.0倍

2.姚本輝 4.5倍

3.方嘉柏 4.5倍

4.韋 達 6.5倍

5.羅富全 11倍

6.黎昭昇 20倍

7.廖康銘 22倍

8.呂健威 40倍

9.伍鵬志 30倍

10.蔡約翰 45倍

11.鄭俊偉 45倍

12.葉楚航 65倍

13.沈集成 35倍

14.徐雨石 85倍

15.賀 賢 85倍

21.其他練馬師(大衛希斯/容天鵬/丁冠豪/巫偉傑/文家良/蘇偉賢) 50倍