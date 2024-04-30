【張基焦點】喜勝威龍輕磅亂大局

現時唯一的10磅仔黃智弘除了剛周日外，對上幾次賽事均有進帳，今期跑馬地賽事亦有不少實力坐騎，「喜勝威龍」減分已多，有望打開勝利之門。另外，「本領非凡」剛戰贏得出色，返回三班不會構成太大阻力。「東方寶寶」剛戰初出幾乎爆大冷贏馬，復課後工夫正常，補中機會樂觀。「顏色大皇」演出仍有進步，坐位望贏。

第3場五班1650米，「喜勝威龍」本身是澳洲自購馬，只跑3仗就運來港，可惜來港之後卻一直未能取勝，已由63分減至目前只得29分，再配合黃智弘減10磅之利，肯定有優勢。無疑外地並無淋地證明，但在港跑變化地成績理想，幾乎所有配備也用過，分別不大，整體而言搶前表現平平，反而留住效果更好，前仗放頭由黃智弘跑第4名，剛戰則後追跑近，今次重用黃智弘只負114磅，只要留放恰度，夠用。

第8場三班1650米，「本領非凡」前仗在三班仍跑得好，因此剛戰落到四班即贏並非偶然，當然能夠兜大圈蝕位，直路反應甚強下建功，姿態相當出色。不過，「本領非凡」於澳洲可以擺好位爭勝，今次檔位較理想，未必太被動，外地亦有變化地根據，可以再下一城。

第4場四班1200米，「東方寶寶」上仗初出前試兩課大閘並無走勢，只是想不到可以有出色表現，早段處理較為文靜，拉士只打幾下反手鞭已追至亞軍，今次再跑同程，檔位不差，可收復前失。

第9場三班1200米，「顏色大皇」愈跑愈好，最近走來有頭有尾，近期演出平穩，即使今仗負磅不算輕，仍是正路馬膽。