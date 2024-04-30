【進階選項】無限美麗後上更煞食

12屆香港冠軍練馬師蔡約翰，同時亦是澳洲名人堂練馬師，今季雖然仍身處三甲位置，但以目前走勢，距離伍鵬志及呂健威仍有14及6場之差，除非餘下兩個半月馬季旗下馬匹表現突飛猛進，否則要後來居上看來不易。今季蔡神仙未能如往年那種霸氣，主要是一批J布新血未成氣候，上季單是「永遠美麗」及「嫡愛心」合共進帳11W，其餘「紅運帝王」及「平海歡星」等都3捷。反觀今季雖有「精算暴雪」、「氣勢」及「驕陽明駒」各贏4場表面不俗，但其餘像是蜻蜓點水。進口新馬質素每季不同，但今季蔡廐搶分功臣仍然靠一批H布馬，J布馬多但顯示高強能力暫不多，這便是馬房於下季半未能發力超前原因。

前文提到今季3匹H布蔡廐馬各取4捷，第7場「無限美麗」52分起步，第2戰已打開勝門，有條件扶搖直上，結果2月才勝出第2捷，距離我心中目標仍有一段距離。雖未再勝卻不減準繩度，練馬師仍未肯安排牠增程，對上兩場入位看似對頭馬並無威脅，但今次存在變數，首先當然是換上另一「美麗」系殺手艾道拿，其二今場排1檔起步，而同組快放馬不少，我不太喜歡剛戰積極上前跑法，反而兩次贏馬都是有快馬帶住，跟三四位忍一段爆出後勁，以此場形勢牠應可做到。馬主練馬師新勝冠軍一哩賽，兩戰上名唔加分，負磅卻比上場減5磅，分頭又比上次好，我會再追。

天文台預測仍然有雨，A跑道亦不太介意揀中外檔馬，第5場「新幹線」季內正於谷A打開勝門。3月入閘後煩躁不安退出，與健康無關。1月初贏馬後連輸兩場，但上仗留到包尾掟大彎其實輸形勢，今次相隔兩個半月再出夠晒新鮮感，賽前從化考閘配董明朗輕鬆勝出，交出水準在此組夠爭。