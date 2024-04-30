【獨門秘技】「超超比」同父實識跑谷草

姚本輝與班德禮今季合作34次，成績7冠3亞3季，上名率38.2％，不過若只計10倍以下有飛馬，19次取7冠1亞3季，上名率57.9％，今次兩人合作兩駒，第9場的「太陽拍檔」近兩仗都有提供，但返三班似乎馬房信心不足，票數軟弱，但陣上走勢確不差，昨日雖然依然無飛，但仍會選作配腳。

至於另一合作第2場的「風火恆雲」，昨日賠率比預期熱得多，值得留意，第3戰已於田草1400米打開勝門，質素肯定不弱，贏完再出仍入位，喼住進步，到近兩仗嘗試跑一哩，前仗14檔留得後末段略追，上仗好檔跟守中間位置，後追第4只輸兩個多馬位，已試準一哩，不過今仗卻轉到谷草，季初曾試一次谷閘跑第7名但只輸個多馬位，末段都好肯追，而「風火恆雲」在港同父馬，「盛世名駒」曾勝谷草1200米，另一「超超比」更3勝谷草中距離，所以今次安排轉到谷草角逐，肯定有的放矢。

另一提供第5場「美麗緣分」，蔡明紹之前搞唔掂，上仗潘頓接手跑泥地，今次返谷草排內檔，應有耳目一新走勢。■西門獨

西門獨Q過關

第2場3風火恆雲

拖 9勇晉當銳10果然得12長發

第5場10美麗緣分

拖 2多多配合3風中勁松6金莊令