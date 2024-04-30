【三重彩地帶】初跑同程卻有根有據

「黃腳鱲」配希威森曾得3W，人馬最合拍。

第4場四班1200米，徐雨石對質新馬向來緩進，「東方寶寶」是廐內近兩季唯一初出上名，屬破格分子，剛役跑多兩步已可爆大冷，絕非符碌，廐侶「鑽石星空」次仗上名，再出補中，「東方寶寶」名次也應箭嘴向上。

「有鴻利」歷來4W均跑四班同程，近仗三班敗績可以抹去。「東來欣賞」及「追風」同組試谷閘分獲亞、殿，騎落均有反應，去到季尾質新馬只要稍有質素，足以在谷草弱組逞強。「神速馬車」純粹博1檔慳位爭一席。

第8場三班1650米，「黃腳鱲」谷草7戰6次上名，場地性能屬中上，另外贏過泥地一哩亦有長力證明，今次初跑谷草一哩應合發揮，加上同場快馬不多，在前且戰且走隨時有驚喜。「極速奇兵」上次潘頓初騎僅負鼻位，一哥唔放手必定再搏，跟「黃腳鱲」一追一放，可作複式雙膽。

「本領非凡」上仗克服慢步速追贏，評級調高，自購馬適應水土後可期再上。「喜旺駒」上季至今獲8P但未有頭馬，尺寸馬考留放，用布文有戰意。「又龍串鳳」上場受阻敗不足據，跑番之前兩仗獲冠亞的水準，仍可爭雄。若然步速偏慢，「赤馬雄風」跟前有機會賺形勢。■海東