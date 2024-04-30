【J臣研究所】嘉應喝彩計數贏得

大賽日曲終人散，賽果也屬預期中，「浪漫勇士」應該可以壓倒性姿態取下今季馬王寶座，「加州星球」熱倒不意外，其實賽果僅反映香港缺乏頂級短途馬，睇睇嚟緊澳洲或香港會否放寛隔離政策令多些短途馬來港參戰。至於「金鎗六十」，筆者早喺兩星期前講過跑到第4名已收貨，睇現場馬迷歡呼聲，相信大家滿意其表現之餘亦冇盲目投注，不過，又傳出幕後會再考慮馬匹退役問題，其實論今場表現，「金鎗六十」的確仍有爭勝鬥心及實力，跑多一兩場亦無不可，不過既然跑多一兩場，倒不如將就一下退役地點，如果揀選北海道，不如跑場安田紀念再到10月跑多場告別戰留守日本；如果想去澳洲Living Legends，則不如今季先休息留到10月春季嘉年華，跑完就原地退役，咁樣隻馬相對上會舒服好多。

先睇第7場，馬膽一定追多次「嘉應喝彩」，上次四班時已大力品題，最後僅負於突然現真身嘅「加州德至」獲亞軍，留意兩駒雙雙彈甩後面馬4馬位有多，而且「嘉應喝彩」開出時間比起同晚跑三班同程且今場正面交鋒嘅「無限美麗」更快，「嘉應喝彩」升三班僅負116磅甚輕，計數會贏「無限美麗」，若然賠率較佳更加值捧。

配腳選擇「合夥奔馳」，馬匹兩連勝夠勇，呂健威馬房爭逐冠軍中，搏殺不會保留。「寰宇豐采」勝在前速夠快，檔劣也會跑近。「快搏」試長試短不果，減啲分今次返首本路程谷草1200米，一定要睇實。