【投注見解】方嘉柏3歲質新馬實力「超強」

「告東尼獎」由2015年度馬季開始設立，旨在表揚每季有優異表現的本地騎師。最有趣是前屆由告東尼高足蔡明紹打破何澤堯壟斷獲獎，今季則有可能由另一位告東尼徒弟鍾易禮得獎，而他一直領先主要受惠於何澤堯因傷缺陣一段時間，不過現時何澤堯已復出，要追趕10W的差距也不是沒有可能。

馬季尚餘兩個半月，現時只有28場頭馬的何澤堯，看來要把握機會急起直追，惟復出不久，暫時狀態尚未回復十足，因此他接受的聘約重質不重量。今戰他3匹坐騎之中，柏廐「超強六十」絕對值得留意。

第4場四班1200米，3歲的「超強六十」12月尾初出角逐田草1200米，出閘不快只好留前鬥後，質新分子全程搶口十分稚嫩，轉彎後鞍上人最後選擇走外欄位置，與跑第6至第10名的馬匹一齊衝，衝刺起來相當肯追，雖然第11名過終點，但其實末段受困按韁收慢。

經此一役之後，「超強六十」未有急於再跑，反而重新慢慢操，直至2月開始加強工夫，於從化試草閘1200米，由黃智弘考驗，起步居後，入直路按實自動追上，姿態吸引。到了3月5日於田草試直路1000米閘，由布文策騎，這課擺前走，拉士按慢第2名衝線。10日之後到跑馬地出試，布文貼欄順跟，入直路輕輕推騎走勢暢順，到了4月中又於從化試閘草閘，這次依然醒神，末段受困下躍躍欲奔，4課試閘一課比一課好，亦都前後試準，刻意重配何澤堯，看來有心造就。

■梓忠