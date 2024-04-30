【耀眼精選】納百川試閘搶鏡

冠軍賽馬日後有幾項關於3場大賽嘅話題，成為呢幾日評馬同業同網民熱討，其中一樣講得最多嘅就係女皇盃「先見」嘅處理手法。

利申，筆者都傾向認同呢位川田將雅發揮未盡人意，不過並唔係抽秤佢中段突然變奏，因為騎師唔似得我哋睇直播，知道分段時間可以用上帝視角做判斷，只能靠內置人肉秒錶，分辨步速快慢，呢隻錶準唔準就係頂級好手同一般騎師最大分野。以由出閘後至變奏前大約700米路程，川田將雅似乎知道隊友「北橋」會搶得好快，只係「先見」弗得滯，撳住都已經追貼輕輕畀住守尾2嘅「錶之五知」，決定提早移出等匹馬順走上前，踩到去「浪漫勇士」身邊就冇再勉強加速搶入二疊，Set定士碌架等對方跌落陷阱。事後睇番呢段嘅處理手法其實係神騎手，有機會100%還原賽前部署。敗筆之處係直路嘅推騎節奏，竟然同匹馬出腳唔協調，去到最後先至做到同步人馬合一，呢個低級錯誤，攪到本來100分嘅演繹變成倒扣50分。

第4場3匹新兵曾試過一齊試閘，「納百川」名次雖較後但其實姿態更輕鬆；第7場「嘉應喝彩」個人認為質素同一齊初出即贏嘅廐侶「錶之銀河」唔差得幾多，依家仲響三班着數到暈。