【分秒在握】由泥返草要稱「凰」

馬匹轉倉，不時會取得好成績，但由強勢倉轉出，其實很多時未必跑得番甚至要黯然退役，像「紅衣醒神」的例子，的確係百中無一。「蟲草之凰」呂廐贏完轉投葉廐，竟然熱身一仗後成功征服四班，可謂葉廐代表作。

呂健威現時是爭冠軍的大倉，而「蟲草之凰」在呂健威馬房贏完轉倉，內裏原因只有當事人方知，而葉楚航接手後，在田草熱身一仗後，隨即在谷草一哩成功補中，而且拋開「勇晉當銳」及「富喜來」兩個多身位，姿態絕對具說服力。

「蟲草之凰」贏完之後，換上班德禮再爭同程，加分兼換大師傅，雙重加磅多負11磅之下，居然再次殺入亞軍，而且僅以頸位之微負於「武林至尊」，但就成功壓倒四班屢屢上名的「獎星」，論表現，的確較在呂廐時更進一步。

一連兩場硬仗之後，「蟲草之凰」竟然轉戰泥地，一次第7一次第12，都係無甚威脅。不過，值得一提的，係上仗馬匹排12檔，全程走外疊蝕位，還要遇上快步速跟前，入到直路又受阻收慢，因此輸得較遠，其實未必反映事實的全部。今次重返谷中一哩強項，換上黃智弘少負10磅，實際只孭118磅，對此匹前置型馬匹當然有利。排11檔無疑會增加爭勝難度，但同場快馬不多，此駒若搶得出就機會大增，半冷分頭，值得一博。

■長風

第2場 5蟲草之凰 9勇晉當銳

3風火恆雲 6駟跑得