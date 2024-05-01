【場地點樣】五一天氣差 今晚夜賽預測跑好至黏

踏入5．1適逢紅假，跑馬地馬場今晚繼編跑夜賽，9場草地賽事以全闊A欄進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。

由於昨晚開始又再連場大熱，天文台亦一度發出黃雨警告，今晚賽事場地會否再受天雨影響，就目前天氣預告，將會係多雲，有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大，相信對於目前掛牌「好至黏地」，度地儀指數2.73的參考程度，仍會存在變數，估計場地將受天雨影響而進一步惡化，馬迷自然要臨場執生。

雖然今晚以正常欄位全闊賽道角逐，時屆季尾階段，4月三次夜賽，一再展現直路內疊場地並不好衝，通常馬匹都會以中外疊跑線較理想，不過再加上今晚場地有變化，就要留意跑法主動馬匹，優勢將會加倍。

再就今季谷草A欄夜賽，今晚已舉行至季內第9次，綜合69場賽事亦有一定參考性，排檔偏差情況影響最低，單就不利外疊9-12檔，四個檔位共佔20W，因應賽事步速形勢，只要騎者肯花心思，仍有克服難度本事。

以今屆騎師谷草A欄成績，無疑最標青仍會集中响潘頓、田泰安與布文三大高手身上，不過就唔會拋甩其餘對手，若然計出賽次數比例，艾兆禮、霍宏聲與周俊樂各贏5W，都係具有值搏率嘅投注指標。