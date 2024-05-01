李慕華本周傷愈復出 NHK一哩賽即刻有餐士坐騎

早前响杜拜出戰杜拜世界盃賽馬日，响杜拜草地大賽策騎「貓點心」墮馬受傷嘅李慕華，前後只係四個星期，曾經驗出鎖骨和肋骨骨節，兼且導致「爆肺」嘅傷患，已經及時好番晒，而嚟緊嘅六、日打疊賽期，佢就已經開始接受策騎騁約，將會分別响阪神同東京競馬場上陣。

李慕華今朝已經响栗東市訓練中心露面，開始重投操練，逐步提升狀態，星期六會先响阪神披甲，而周日就會移師東京競馬場，出戰佢復出嘅首場G1錦標NHK一哩賽，屆時就將會接手櫻花賞亞軍「百塔意城」，出戰呢場賽事。

由於踏入5月馬季高峰期，G1大賽接踵而來，李慕華坦言唔想錯過任何重要賽事，而呢場NHK一哩賽，雲集咗唔少一級賽頭馬精英，目前被捧成大熱門嘅，就係由川田將雅所騎嘅皋月賞(日本二千堅尼)季軍Jantar Mantar，「百塔意城」為次熱門，而由莫雷拉策騎嘅Gonbade Qabus係第三熱門，初步形勢已成為三駒鼎足局面。

呢個六、日，並唔係李慕華復出成焦點，仲有另一位JRA騎師，早前亦係墮馬受傷，如今傷愈出，都係响六、日兩期賽事復出，佢就係松山弘平，而响NHK一哩賽佢都有份參戰，坐騎將會係Noble Roger。