【戰況R5】呢隻出頭後又縮步 好彩潘頓打到尾！

第5場四班谷1200米法國五月盃，剛剛憑「永遠美麗」捧完大盃冠軍一哩賽的「美麗」系，再有「美麗緣分」捧細盃，堅旺呀~呢隻快馬之前輸咗好多次熱門，但今次再變配備，閘前著啡格落到5.9倍開跑，排4檔沿途擺到前面第2位放，加上步速又就佢，雖然出頭後畀「風中勁松」追到氣咳，但縮晒步都畀潘頓打返上來開齋，潘頓賽後送咗俾獎盃畀一位女士，原來潘頓昔日喺澳洲策騎時曾為該位女士效力。是場跑第3、4名係韋達的「新幹線」及廖廐「鑽飾璀璨」。

連贏3日贏到34W嘅羅富全，話「美麗緣分」賽前試閘都唔似一隻咁低分嘅馬，睇佢都似有80分，不過隻馬唔受得壓力，而且都有好多陋習，例如出頭後畀壓力佢會fing尾岳頭，自己都花咗一段時間去處理，包括轉換唔同配備，跑咗唔同路程。今日「美麗緣分」賺到場地形勢，隻馬返到嚟其實都慢腳。至於點解今場跑1200米，練者解釋1000米隻馬唔太夠快，1200米會跟得輕鬆少少，今場賽前希望搵遮擋，若然搵唔到都希望跟放頭馬後面跑，始終今日利前置，潘頓今場都發揮好。

全哥仲話「美麗緣分」都算係練馬咁耐其中一匹唔易處理嘅賽駒，但馬主信任自己，而佢未放棄，都要想辦法盡力解決問題，能夠交代到都開心。

第5場賽果：10-3-9-4

二重彩賽果：10-3(最後賠率26)