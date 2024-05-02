【賽後報告】今晚掛好黏地 好多馬賽後話唔識跑！

賽後報告撮要：

第1場：「月球」抵達起步點後被發現失去左前蹄的蹄鐵，其後須重新裝上該蹄鐵。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第2場：「太陽之子」趨近100米處時，周俊樂在改以右手握鞭時跌掉馬鞭。由於這已是周俊樂今季第4次跌掉馬鞭，因此他被罰款5,000元。

第4場：賽後，霍宏聲報告，「太陽寶寶」於早段能夠佔取好位，但在直路上未能追前，他將此歸因於是晚賽事早段的跑道狀況對居前競跑的馬匹有利所致。練馬師徐雨石表示，此駒在是賽前的表現令馬房上下感到滿意，4月27日星期日由霍宏聲策騎進行快操時表現良佳。他又說，此駒或未能適應「好至黏地」的場地狀況，因為牠尚欠成熟，在陣上抗拒前駒踢起的泥頭。

第5場：被查詢有關「美麗緣分」的進步表現時，練馬師羅富全表示，他認為此駒是晚加佩頭罩及防沙眼罩上陣，在配備更改下有利發揮。他續說，此駒也能適應居領放馬外側競跑及「好至黏地」的場地狀況。「馬有運」入閘後以後足豎立，一度將左前腿擱在閘廂間隔上。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「馬有運」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。接近1,000米處時內閃，導致騎師田泰安須停止催策及修正坐騎，以免坐騎向內斜跑。

第6場：「架勢奇爸」氣管內有很多血。艾兆禮「凱旋七福」因起初攜帶錯誤的馬鞍號布過磅，被罰款2,000元。

第8場：被查詢有關「極速奇兵」令人失望的表現時，潘頓表示，坐騎能夠佔取有利的前列位置，但在催策下未能應付「好至黏地」的場地狀況。他又說，他在直路上擔心坐騎或有不妥，遂於最後200米在坐騎處於不具競爭力的位置時收慢坐騎。練馬師姚本輝告知小組，此駒在是賽前的表現令馬房上下感到滿意，之前角逐此班次賽事時表現穩定。他又說，他未能就坐騎是晚的表現提供任何解釋。小組認為與近仗相比，「極速奇兵」今仗的表現令人失望。

第9場：賽後，巴度表示，首次在跑馬地上陣的「美神來」，自外檔出閘後未能適應「好至黏地」的場地狀況。