鍾易禮畢業 梗係要多謝告東尼

鍾易禮在週三的跑馬地賽事中，策騎告東尼馬房的「顏色大皇」贏得他在港的第70場頭馬，晉身大師傅行列。賽後他就此項里程碑佳績，向其師父告東尼、其家人及朋友以及香港賽馬會見習騎師學校致意。

由告東尼訓練的「顏色大皇」，為現年27歲的鍾易禮帶來其極具意義的一場勝利，此駒在直路上帶離其他對手，從容勝出尾場三班谷1200米賽事，在此之前鍾易禮已連續33場賽事未能取得頭馬進賬。

鍾易禮說：「感覺實在美妙不已，要等待3、4個賽日才能成功畢業，總令你有未能稱心如意之感，我亦感覺到開始有一些壓力，因其他人已談及那一匹賽駒可為我贏得第70場在港頭馬，如果他們認為我有機會取勝而結果令他們失望之時，便往往提醒我的犯錯之處，無形中增加了我的壓力。」

「儘管如此，自我返港策騎後，迄今的發展一直順利，我有一位好師父(告東尼)，他對我相當支持，一直教我如何可以騎得更好。此外，見習騎師學校及香港賽馬會一向為我安排周到，令我毋須擔憂很多事情，讓我可以專注於策騎之上。」

「與此同時，有很多人在我背後作出支持，他們包括我的家人及朋友，今晚能成功畢業，當可令他們感到自豪，我亦有甚大的滿足感。」鍾易禮續說。

鍾易禮於2017年加入馬會賽事見習學員培訓計劃，其後前赴澳洲南澳洲省接受海外訓練，跟隨練馬師奧干納學藝，他在澳洲合共取得76場頭馬。鍾易禮於2022/23年度馬季返港策騎上陣，自此進幅顯著，上季在港首季已贏得31場頭馬，今晚贏馬後，他今季的頭馬數字亦增至39場。

屬於香港馬圈傳奇的告東尼，對於徒弟的表現大感高興。

告東尼說：「鍾易禮策騎『顏色大皇』發揮完美，馬兒亦欣逢今日的場地狀況，我很高興看到鍾易禮成功畢業，我們以為他在剛週日便已有機會達至此佳績，最終今日『顏色大皇』便為他達至此里程碑。」

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表揚南澳洲賽馬會在訓練香港新一代策騎專才所擔任的角色。

夏定安說：「我要恭賀馬會見習騎師學校校長陳念慈、以及馬會見習騎師學校首席騎術教練高雅志，他們在發展鍾易禮潛能方面應記一功，而除此之外，我亦要表揚南澳洲馬會，他們在訓練我們見習學員得以進一步發展方面擔當一個不可或缺的角色，鍾易禮便是其中一位曾前往南澳洲按受訓練的學員，他在當地獲得了寶貴的經驗，之後才令他得以在港發揮所長，而其他在南澳洲學藝而能在港取得佳績的亦包括了潘明輝、周俊樂及黃智弘。」

「能與南澳洲賽馬會成為合作夥伴，香港賽馬會相當感恩，我們對於鍾易禮的進度亦感到滿意。」夏定安續說。

除了鍾易禮外，另外出身自馬會見習騎師學校的土生土長騎師黃智弘亦在今晚的跑馬地賽事取得佳績。

當中黃智弘憑葉楚航訓練的「蟲草之凰」及大衛希斯馬房的「喜勝威龍」兩勝頭馬，當中「喜勝威龍」更為黃智弘帶來其在港第20場頭馬，令他升格為減7磅見習生，由5月5日星期日的沙田賽事開始，他所獲減磅將調低至7磅。