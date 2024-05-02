【蹄聲妙影】馬場版竊聽風雲獲劣評

未睇過《竊聽風雲》唔緊要，睇個片名就知情節係講有班人潛入目標人物常去嘅地方，收第三者柯打去竊聽攞料。最近，有期賽馬日發生《竊聽風雲》事件，東星算知得遲嗰批，事緣有位資深馬評人獲馬主邀請落馬匹亮相圈湊熱鬧，可近距離聽到練馬師向騎師講策騎指示，但冇預料到佢無啦啦戴咗副有拍攝功能嘅眼鏡嚟，仲連接埋自己嘅社交平台Live，如是者有睇到佢做Live嘅朋友，就優先得到練馬師對某出賽馬策騎指示嘅獨家資訊。

尋晚就住呢壇嘢，場內好多花生嘢聽，據知多位練馬師都表示事態嚴重，但好多部門都唔敢講實呢個行為係「得」定「唔得」，皆因真係存在灰色地帶。其中有位資深攝影行家傻福聽到呢單嘢，就認為係公然挑戰賽事條例，因為策騎指示需保密，係不能夠突然坦蕩蕩被公開，否則對不知情嘅投注人士不公平，同埋留意番馬會官方嘅Live，就算影住馬匹亮相圈，出街都會mute咗現場啲聲，所以今次會唔會搞到要修例，限制馬匹亮相圈內人士嘅攝錄權利，就不得而知了。

其實，晨操都一樣，俗稱烽火台嘅練馬師觀操台都係一個戰略要地，好多時騎練都會喺入面密斟開會，亦唔會有影片流出，事關攝記們都識做，影完張相交到功課就算，不過，早10年8年，有位攝記行家應主管要求，要用攝錄機影啲騎練喺台內密斟，結果喺現場觸怒咗一位外籍練馬師，仲即時被開波添！

初步提供:

第4場6「金陽飛駒」

第7場2「綠色好運」

■東星