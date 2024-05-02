韋達：如果繼續落雨 我會好高興

「將王」將於周日(5日)在沙田上陣，出爭總獎金高達420萬港元的三級賽皇太后紀念盃(2400米讓賽)。練馬師韋達期望這匹能征慣戰的長途佳駟屆時可重拾勇態成功奏凱，克服須向同場所有對手大幅讓磅的挑戰。

「將王」今仗將在布文胯下自第11檔起步，負135磅上陣，負磅為12匹參賽馬中最高。「發財先鋒」及「多巴先生」將各負121磅參賽，「錶之五知」將負118磅，而其餘8駒「智取神駒」、「健康快駒」、「當年情」、「超超比」、「嘉應傳承」、「自然力量」、「難以置信」及「都靈福星」均只需負115磅上陣。

「將王」現時本地評分117分，在韋達麾下3度在香港勇奪一級賽冠軍，並曾揚威卡塔爾賽事。牠來港前由岳伯仁訓練，曾在愛爾蘭及英國獲勝。韋達安排這匹7歲佳駟避戰上周日在沙田上演的富衛保險女皇盃(2000米一級賽)，改為報爭今仗，再瞄準渣打冠軍暨遮打盃(2400米一級賽)3連勝。

韋達說：「我決定讓牠放棄女皇盃，留待角逐皇太后紀念盃，部署跟上季相若。我們接著會報跑冠軍暨遮打盃，兩仗相隔3個星期，時間剛剛好。希望現時的天氣狀況會維持，這樣我會很高興，因為會對馬兒有利，不過牠今仗須負重磅上陣。馬兒態況良好，雖然又年長一歲，但牠的健康以至其他各方面看來都甚佳。」

「將王」上仗於4月7日在沙田角逐主席錦標(1600米二級賽)，以第11過終點，負於頭馬「美麗同享」7個馬位。該賽亞軍「永遠美麗」其後於剛週日攻下富衛保險冠軍一哩賽。