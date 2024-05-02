【分分制勝】又有練馬師團體馬準備上位！

上季馬會重新推出練馬師團體馬計劃，暫時只得賀廐「賢者無敵」贏馬，但此駒一口氣4捷兼捧G1主席短途獎，足以媲美當年大摩的「閒話一句」揚威打吡大賽。至於現役練馬師團體馬中，由羅富全訓練的「難以置信」前景令人憧憬，相信不久將來亦有可能成為大賽盟主。

第8場三級賽2400米草地，皇太后紀念盃，「難以置信」馬主是23/24羅富全練馬師賽馬團體，當中團體成員包括「知足常樂」及「銀皇興標」的兩位馬主，可說是羅富全的支持者。「難以置信」抵港後經過兩回合熱身，前仗挑戰打吡大賽，竟可追入一席第5名，之後回師三班作賽，孭頂磅下仍能入Q，只負於受讓18磅的「十八掌門」半馬位，伸算現評82分仍有上調空間。

此外，「難以置信」在英國服役時，曾於2392米英皇佐治五世錦標闖入季軍，同場頭馬「炎漠大俠」其後贏三級賽及於G1入圍，「難以置信」孭重磅下只輸最後幾步，哩半能力並不簡單，今次在港挑戰2400米皇太后紀念盃，恃輕磅之助，根本無懼任何強手。

經過上仗入Q確認進度納進升軌，「難以置信」復課操練力度顯著加強，埋門一課安排與「明亮天下」在草地拍跳，「難以置信」於外疊大步奔馳，跑來整齊有力，末段更壓住廐侶先過終點，內在充滿角逐興趣，論態比前又進一步。羅廐最近取得3連勝，搏殺手風轉順，今期強陣壓境，當銳的「難以置信」勢必配合出擊。

■明治朗