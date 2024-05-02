【賽馬以外】改名遮！點解年幾都諗唔到嘅？

正所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，所以筆者都會花啲時間睇吓馬會公布嘅新馬名字，留意啲有趣馬名，今日馬會就公布啲新一批改咗馬名嘅J布馬名單，有啲都幾得意，好似「穿甲鷹」馬主席家宜就幫自己最新一匹J布馬改名做「火金鷹」，而馬會主席利子厚就為旗下愛駒改名叫「馬力」，而有位叫譚金榮嘅馬主，就為愛駒改咗個名，叫做「比特星」，唔知同比特幣有冇關係呢。而曾經養過「手機皇」、「手機先鋒」同埋「八仟師」嘅霍玉堂，唔知係咪因為見「八仟師」成績唔錯，今次就幫愛駒改名叫「八仟財陞」呢。

講到呢度，筆者就發現一個好特別嘅情況，睇番伍鵬志馬房分廐表，就會發現有匹烙號H349嘅4歲新西蘭PPG仲未改名，講緊呢匹質新馬係喺舊年2月20號抵港，足足嚟咗15個月，竟然仲未諗好改咩名，自然唔可以出賽，以依家嘅養馬費，閒閒地6、7萬一個月，足足使咗近100萬，都唔肯幫愛駒改名，究竟發生咩事？

講真，筆者都唔係未見過啲馬，未命名就退役，始終有時發生意外嘅嘢好難避免，一匹質新馬來港後無幾耐就傷咗，隨時係未諗到改咩名就已經結束，但呢匹H349嘅情況就好明顯唔同，舊年來港後一個月左右，已經開始喺機坪踱步，然後去年3月尾就安排出大圈快跳，期間一直有正常操練工夫，亦試過安排3隻馬一齊彈草閘，甚至巴度、梁家俊都試過操，直到去到6月尾先將工夫放緩，都冇咩特別，始終質新馬可能要啲時間適應，留番今季先用都係正常部署。

到咗今季開操，呢匹H349都係同伍廐大部分馬差唔多，7月尾已經再次投入操練，8月已經開始慢跳，次數亦算多，由去年8月1號至14號，加埋有5課慢跳，然後工夫一直都係正正常常，但因為未改名嘅關係，就唔可以試大閘，但應該唔少人都覺得問題唔大，事關睇進度，照計最遲年尾應該都可以初次上陣啩。

點知奇怪嘅事就發生，就係H349嘅操練工夫一直無點停過，但係馬主好景好友團體一直都冇為愛駒改名，甚至依家睇番馬會網頁嘅馬匹資料，就連綵衣都點都未知係咩樣，最終足足來港一年多啲都未上陣，而此駒喺今年2月24跑於從化內圈踱步後，就未再喺晨課中露面，而去番馬匹傷患紀錄到睇，除咗知道呢匹馬來港後於過去12個月無出賽，就搵唔到咩傷患，最近缺課原因係乜？冇人知。點解未改名？暫時冇咩人去問。都算係馬圈懸案之一。

睇吓好景好友團體入面有咩人，經理人之一嘅王賜豪醫生，就係「同得寶」嘅馬主，佢太太梁小燕就有匹「同寶寶」擺喺伍鵬志馬房，亦係好景好友團體成員之一，其餘團體如陳銘燊、衛向安、莊碩都冇以個人名義養馬。究竟最終呢匹H349會唔會改名？真係要畀啲時間先知喇。

■山無陵