嚟緊兩場經典賽 都係吼岳伯仁？

嚟緊周六及周日晚上，將會受注於英國新市場馬場上演的經典賽，戲碼強勁！周六先上演英國二千堅尼賽馬日合共9場賽事，頭場於晚上8時10分開跑，周日則有英國一千堅尼並在當晚10時40分開跑，各位記得留意了。英國二千堅尼亦為當地三冠大賽首關，岳伯仁將派「名戰古城」復出攻此場重要賽事，此駒與莫雅極為合拍，可期再度橫掃。

今年度英國經典賽開打，揭幕戰為周六晚上演的英國二千堅尼，此項新市場馬場1600米直路賽只限3歲馬參戰，今年大熱門相信是古摩亞陣容的「名戰古城」，此匹出自美國三冠馬王「正義」之馬，乃上年歐洲最佳兩歲雄馬，莫雅曾形容為「新范高爾」，此馬上年3戰全勝，在杜何斯特錦標一級賽直領到底，彈甩亞軍「愛揚名」3個半馬位掄元，走勢出色。莫雅賽後亦表示從未有兩歲馬交出如此驚人走勢，練馬師岳伯仁更認為「名戰古城」為其從練以來最佳兩歲馬，可見此駒質素有幾高！「名戰古城」今次為轉3歲後本年首度上陣，更添成熟可期戰力再升，投注不妨捧此駒獨贏或做三重彩馬膽。

至於周日晚上演的英國一千堅尼1600米直路賽，只限3歲馬女參戰，同屬岳家軍旗下的「依蘭芳菲」，乃名駒「范高爾」的出色囡囡，至今5戰取得3冠，在上年9月連輸兩場1400米後，10月在新市場馬場增程跑一級賽雌馬一哩賽順利摘冠，可見同程耍家，練者岳伯仁曾7度揚威是場英國經典賽，相信今次必有把握再勝。