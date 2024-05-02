成哥贏完女皇盃 會唔會捧埋皇太后盃？

沈集成今季分級賽贏4場威水！而近5次分級賽共取3冠1季佳績，鎮倉寶「浪漫勇士」攻下香港金盃及新近的女皇盃，短途佳駟「維港智能」奪下一級賽百週年紀念短途盃，尚有「喜蓮勇感」於一月盃上名。今次周日又有分級賽上演，第8場12駒角逐2400米皇太后紀念盃三級賽，成哥作雙龍出海陣勢，新勝之「智取神駒」配上剛畢業的鍾易禮，至於4歲應屆打吡殿軍「超超比」嫡系騎師周俊樂停賽換上巴度有新鮮感，成哥能否再在分級賽打天下？周日就知曉了。

「超超比」貴為今屆打吡殿軍，實力非凡，上次再出跑田草1800米雖然只得梗頸四，睇番可能流於均速，沈集成安排增程絕對有見地，加上4歲馬質新未見底，是次縱要蝕分角逐也值得捧場。廐侶「智取神駒」為智利自購馬，在當地曾勝一級賽，來港經一輪適應後近期已展現真正實力，先在三班谷草1800米輕勝而回，升班再以凌厲後勁挫敗「亞機拉」，睇走勢愈長愈妙，哩半一定合適，鍾易禮有望挾畢業旺勢再下一城，皇太后紀念盃一於捉實沈廐兩駒買連贏及位置Q。

其餘場次沈廐亦有機會分子，第10場「華麗再勝」再爭強項田草1200米力求補中。第4場「十八掌門」剛剛開齋進步，排2檔易發揮。沈集成今期有望數胡兼乘勢衝擊「練馬師王」！