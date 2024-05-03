【分秒在握】不妨放眼下季三冠

冠軍賽馬日圓滿結束，香港代表囊括了3項一級賽，的確係好不威風，其中「浪漫勇士」在場地偏差嚴重的情況下，居然可以力擒「先見」，表現的確令人拍爛手掌，只見鞍上人麥道朗過終點後指着馬匹，怕且言下之意，是榮耀盡歸馬匹，事實上騎者返凱旋門時接受訪問，也表示馬匹的表現係「難以置信」。其實「浪漫勇士」贏出女皇盃後，已連贏4場一級賽，由澳洲覺士盾開始，到香港盃、香港金盃及女皇盃，可以話場場均硬仗，而馬匹4奪G1，贏馬距離最多也是頸位，可見馬匹每次均付出不少體力。而更值得留意的，係麥道朗在女皇盃後，曾表示馬匹有疲態，以鞍上人對馬匹的認知，這個意見絕對要重視，因此，就個人而言，我認為「浪漫勇士」還是提早解甲抖暑好了。

今季贏盡一切勢必成為馬王的「浪漫勇士」，已完成了首個使命，而下一目標不妨放眼下季三冠大賽，雖然上季衝擊三冠，關關均跑第2名，但此一時、彼一時，若能養足體力完成三冠霸業，則係繼「翠河」之後的另一匹三冠馬王，榮譽之高無疑屬另一個層次。

華麗再勝捲土重來

今次賽事沈廐出馬不少，其中「華麗再勝」出爭二班1200米草地，上仗慢步速下被「幸運遇見」走甩，但本身末段已造21秒4極速，今次巴度再騎，相信不會重蹈覆轍。

■長風