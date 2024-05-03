兩澳洲騎師疑操控賽果 被維省馬會控告貪污

澳洲馬圈發生一宗震驚馬圈嘅案件，維省馬會今日(3日)向當地傳媒表示有4位人士面臨嚴重貪污以及有關投注嘅指控，當中兩位被控人士更加係騎師彭凱頤(Michael Poy)以及蔣雁鳴(Lewis German)，另外兩位被控人士，分別係全職投注人士Noah Brash以及一位名為Alysha Vass嘅人士。

維省馬會至2022年8月開始已經同博彩部門合作，進行全面調查，當中分析唔同投注紀錄等，會方發現彭凱頤以及蔣雁鳴，兩位喺2022年4月至8月分別進行貪污行為，其中係策騎期間，於陣上作出能令Noah Brash嘅投注成功中彩嘅行為，例如令自己坐騎落敗等。除此之外，兩位騎師亦被控以金錢利誘其他騎師策騎某匹賽駒而非根據馬匹實力去選擇坐騎等行為。

彭凱頤被控19條控罪，其中包括向競賽董事作出虛假陳述、參與賽事投注、陣上未盡全力策騎、協助他人投注中彩、影響賽馬誠信等。至於蔣雁鳴被控未履行向競賽董事小組提供資料並作出虛假陳述、協助他人投注中彩、影響賽馬誠信。

另外兩位人士，Noah Brash及Alysha Vass同時被控未能就競賽董事查詢提供資訊，當中Noah Brash更被指控5宗罪名，全數皆為彭凱頤投注。