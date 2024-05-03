多巴先生香港瓶跑第5 係主隊最好一駒！

周日重頭戲三級賽皇太后紀念盃，連續兩年捧盃的練馬師方嘉柏，雖然上屆盟主「直線力山」留力月底遮打盃不作衞冕，但由何澤堯夥拍前屆冠軍「多巴先生」單騎應戰，依然有望衝擊3連霸，加上練者過去兩季同日賽績驕人，同樣起孖兼捧盃，今戰配合方家軍精銳布陣，務必延續於此賽日之數胡傳統。

歷來3勝皇太后紀念盃的方嘉柏於周日共遣6駒出戰，當中有4駒力撐何澤堯，首要任務自然落在爭標的「多巴先生」身上。

由於性能屬大長途馬，「多巴先生」服役至今表現難免受到局限，於強項2400米跑獲冠季各一，均於前季在兩項大賽皇太后紀念盃及遮打盃取得，上季表現未有突破，可歸咎於遠征卡塔爾及杜拜太過勞累所致。此駒今季於香港瓶跑第5，是主隊賽駒中跑得最好一駒，今季未有再作遠征安排，養精蓄銳再攻這項三級賽，決心明顯。雖然牠級數略遜於掛頭牌的「將王」，但因為今場受讓14磅，比起月底平磅跑遮打盃，更具把握，相信方嘉柏亦不會浪費黃金機會。

大千眼界不作保留

其餘3匹與何澤堯合作之參戰馬，當中兩匹四班質新分子更值憧憬。第7場久休復出連跑兩仗熱身的「大千眼界」，上仗直路重重圍困，末段走勢點到即止跑第4，健康重新養回，鎖定1400米再度誓師，值得重視。第6場連仗受制於不利檔位的「春風萬里」走勢循序漸進，人馬上場首度合作即於田草一哩獲亞，美中不足今仗抽排13檔，且看能否憑華將一哥走位搭夠，突圍而出？