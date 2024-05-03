班德禮數錶之五知優勢：負磅輕濕地佳

2400米三級賽皇太后紀念盃周日上演，班德禮將夥拍「錶之五知」角逐，他寄望馬兒能夠把握輕磅優勢及場地受天雨影響之利，發揮天生長力而取得勝利，並讓練馬師告東尼第4度奪得此項錦標。告東尼曾憑「大白兔」、「威利旺旺」及「時時精綵」3勝此賽。

「錶之五知」來港前曾在黏至軟地上取得兩捷，班德禮說︰「我認為馬兒絕對可以應付屆時的場地狀況，牠的氣量充沛，而2400米也許是牠長力的上限，但今仗看來十分適合牠角逐。牠將負118磅上陣，有利發揮。今仗匆匆再出明顯會是挑戰，尤其是要競逐長途，不像跑短途賽那麼輕鬆。從賽績來看，牠似乎狀態不俗。」

班德禮本季至今已取得30捷，他表示：「以頭馬數目來說，今季的成績比過去兩季好，我很高興能獲得支持。現在離馬季煞科仍有數個月，如果能再添頭馬，我將會非常高興。」

「將王」將負135磅角逐皇太后紀念盃，鞍上人布文說：「『將王』今仗要負135磅與實力賽駒較量，牠們大多只負115磅。相比起場地狀況，負磅是更大的挑戰，我相信這會成為爭勝關鍵。馬兒狀態不俗，韋達也很滿意，只要馬兒交出水準，好好享受比賽，我們便有力爭勝，但牠去年在此賽同樣負頂磅上陣，發揮受到影響，但我們仍然滿意牠去年的表現，假如馬兒今年同樣對催策反應良佳，便有機會爭勝。」