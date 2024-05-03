岳伯仁誓靠名戰古城第11次贏英國二千堅尼

「名戰古城」去年只跑了3仗便榮登歐洲最佳兩歲馬寶座，這匹3歲佳駟於周六角逐1600米一級賽英國二千堅尼，盼能攻下這項英國馬季的首場經典賽事。

「名戰古城」今仗將續由莫雅主轡，自2檔起步，其父親為2018年美國三冠馬王「正義」，服役時未嘗一敗。岳伯仁馬房至今已誕生10匹此賽盟主，全部成功在毋須跑前哨戰之下，即在季內首戰摘下桂冠。

岳伯仁對「名戰古城」讚不絕口：「牠無疑是我們擁有過最優秀的兩歲馬，馬兒的能力恍似沒有極限，從不展露疲態，心智成熟得令人難以置信。」

「緋色威獅」去年10月在巴黎隆尚出爭1400米一級賽尚盧利加迪大賽時排大外檔起步，最終自包尾位置後來居上而奪魁。「緋色威獅」由向禮倫訓練，其父向能曾於1973年派出Mons Fils角逐英國二千堅尼，最終爆冷勝出。馬房其後續創佳績，於1987年再憑Don’t Forget Me第2次揚威此賽。向禮倫則於2014年首次派馬出爭英國經典賽，麾下「雷霆夜」由范義龍執韁角逐英國二千堅尼，凱旋而歸。

向禮倫表示：「『緋色威獅』的實力比『雷霆夜』有過之而無不及，馬兒最近操練時表現甚佳，已達至去年贏馬時的狀態，雖然牠今年未曾上陣，但我肯定不會影響表現。我知道今仗要挑戰岳伯仁的強勁賽駒，而牠們通常有一面倒優勢，但相信我們已派出最優秀的賽駒應戰。」向禮倫今仗還會派遣「悍蹄」角逐。

另一邊廂，郭誠從練至今已取得超過1,100場頭馬及11項一級賽冠軍，但從未摘下經典賽桂冠，他今次派出「捉刀手」角逐今屆英國二千堅尼。「捉刀手」去年揚威1600米二級賽御廬錦標，勝來甚具說服力。郭誠說：「我認為牠本領高強，牠有點被忽略，但這正合我意。」

現時新市場的場地為好地，但若屆時場地偏軟，「小鈔東尼」則有機會突圍，此駒上月在新市場上陣，以前領策略勝出1400米條件讓磅賽，雖然此駒現時評分僅為109分，遠低於「名戰古城」的125分，但練馬師韋嘉表示：「馬兒需要大幅進步，但牠步大力雄，今仗絕非全無機會取勝，尤其是假如遇上偏軟場地。」