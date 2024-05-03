【論戰天下】名戰古城一哩一定掂！

轉播賽5月份打頭陣是英國二千堅尼，岳伯仁剛進駐英國賽馬名人堂，麾下超新星「名戰古城」只單騎赴會，似乎已睇通同場對手，有力替練者完成11勝此賽壯舉。

懸殊愛無寶不落

S1-1：數駒去年10月新巿場同程碰頭，「趣妙事」勝出故今仗比對同齡馬多負3磅。「懸殊愛」當時新勝升班跑表列賽，末段持續上前，Dutch Art子嗣3轉4歲可望進幅更顯著，賽績上無寶不落可買單W。

董事主席輕磅殺着

S1-2：短途讓賽尚且在季初階段，隨時爆冷。比較上「董事主席」上屆在此賽排在不利內檔，加上天雨關係力追不及，過往在新巿場馬場演出穩定，8歲馬今季狀態來得快，輕磅外檔形勢不差。

事必有理強配反先

S1-3：幾匹馬在上月中新巿場較量，末段幾乎並排衝刺，當時「事必有理」跑第4，主要原因曾在末段要轉位，加上是閹後轉投歐米羅馬房復出，因此表現不算差。4歲「范高爾」子嗣熱身後換上布宜學可加強戰力，負磅再輕3磅有力反先對手。

瑩鑽賽績水準高

S1-4：6月英皇查理斯三世錦標前哨戰，「瑩鑽」去年2歲在瑪麗皇后錦標跑第3，到9月於艾亞馬場表列賽一放到底，亞軍「純血統」再出獲1冠1季，包括早前英聯邦錦標預賽得第3，新巿場賽道有利其高速放領，父系「晨光男兒」及外祖父「轟天力」當年分別贏得重要短途大賽，今負輕磅面對一組實力見底對手，有力再贏。

特種小隊有大賽血統

S1-5：新鮮出爐英國名人堂練馬師岳伯仁，曾10奪英國二千堅尼，雖然近年亦有失手例子，但今屆派出被練者喻為從練最強2歲馬「名戰古城」爭標，應該頗有信心。去年3戰1400米全勝，今次同場不少為蹄下敗將，再者這匹「正義」子嗣與羅富全馬房「難以置信」是全兄弟，莫說1600米，即使2000米相信亦應付有餘。速度高而看其去年贏馬姿態逐步彈甩對手，難怪被當地傳媒以「范高爾」作比較，血統並非早熟早殘，敢信3歲必可更進一步，作膽。「范高爾」今場亦有「特種小隊」作代表，其母「特別任務」是2010年英法一千堅尼雙料得主，絕對有大賽血統，雖然上季3戰連1400米亦未跑過，但看來不必擔心。高多芬派出一匹從未跑過草地，卻在泥地3戰全勝的「名演說」挑戰，「杜拜威」子嗣草地唔擔心，母系則是阿聯酋橡樹賽亞軍，起碼3場頭馬全在一哩取得，本已贏得肯塔基打吡入場券，卻一心留在英國爭此賽，決心甚大。「捉刀手」同樣2歲3戰全勝，且贏過新巿場同程G2，大大步鬥欖，與「名戰古城」那種速度感及加速力完全不同，勝負關鍵早段會否被甩開太遠。

真夢想預計賺步速

S1-6：今場岳伯仁無馬出，莫雅與司徒德爵士組合又可重逢。「真夢想」出道初期做過喉部手術，同時進行閹割，復出整體表現理想，只有前仗伊波讓賽場地太快兼對手強失準。預計今組有兩匹張柱棟賽駒在前走，步速正常有望後來居上。

滿山華跑姿上乘

S1-7：「滿山華」3歲馬上季只出賽3次全入三甲，前速快而跑姿重心低，看來是可造之材。上季尾由新馬賽大幅升班跑唐加士達錦標，負於「新區男兒」雖敗猶榮，換上杜俊誠負磅適中可予重視。

昌盛關鍵夾慣馬昆

S1-8：「昌盛關鍵」這匹「小城之光」雌馬上季尾在新巿場同程力拚得亞軍表現甚佳，小休後早於4月復出跑膠沙地熱身，最終仍得亞軍，重配馬昆人馬合拍，交出水準有力入三甲，

露花凝評分未盡

S1-9：「露花凝」去年復出首仗以冷門身份在新巿場同程上名，之後再出連贏兩場，升班後仍入位足證目前評分未盡，抖夠再出充滿新鮮感，「杜拜威」子嗣處4歲乃大熟期。