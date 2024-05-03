鍾易禮新里程 邊度都有陽光

周日賽事，兩位本地小將策騎事業邁向新階段，10磅仔黃智弘贏夠20W只減7磅，鍾易禮於夜賽食尾胡，在港贏夠70W升格大師傅，今戰起變成只獲減3磅之本地騎師。無疑讓磅優勢縮減，支持度卻無影響，除了恩師告東尼撐場，鍾易禮連同其他坐騎共有9駒參戰，只要把握機會，可望即以大師傅身份打響頭炮。

鍾易禮9匹參戰馬之中，只為東廐優先效力兩駒，雖然尾場初出馬「華美之威」實力難以估計，但一手主理之「花果猴王」，自於泥地1200米找到最佳出路後，近績理想兩戰非冠即亞，勇況毋庸置疑，只可惜今仗抽排12檔，形勢使然又要考考鍾易禮，且看鍾易禮能否繼續與師傅攜手再添進帳？

其他坐騎之中，鍾易禮明日首匹出戰坐騎為伍廐「陽光燦爛」，4歲馬上仗由黃智弘跑谷草1800米，大部分途程包尾落後馬群，直路愈追愈勁只輸兩個多身位跑第7，賽後競賽小組抽秤跑法，無奈騎者經驗不足，告誡了事之外，再被安排由騎術教頭再培訓。

如今「陽光燦爛」由資歷較深的鍾易禮出戰，爭奪明日第2場五班2000米草地，預期會有較佳發揮，然而鍾易禮由上季策騎至今，原來2000米或以上途程賽事，仍未有頭馬見面，今次人馬初度合作，亦屬另一項考牌試題。

非凡達1400闖關

另一匹上仗由黃智弘拚敗，改配鍾易禮之「非凡達」，出閘緩慢加上搶口難騎，表現一般可以理解，此駒早前已上試1400米，兩戰俱接近且曾上名，既然跑短平平，沈集成部署此駒重返1400米，換上鍾易禮，期望會有不同演繹。