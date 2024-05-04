【分分制勝】黎昭昇12連敗 借助呢股「力量」闖難關

黎昭昇馬房自從於3月20日勝出「魔法速遞」之後，一連12期無法增添頭馬進帳，陷入一個小低潮，但這段「食白果」日子，馬房曾用潘頓12次，取得1亞5季，上名率50%，仍是倚重搏殺的人物。今期田戰，黎廐的「超力量」、「豐盛多彩」及「勇霸龍」均續由潘頓策騎，屬騎練最近合作馬數目較多的一回，聯手出擊可期，亦深信可助馬房渡過難關。

第1場新馬1000米草地，10駒角逐，當中3匹初出馬「玫瑰寶」、「百勝威龍」及「歷險大將」似乎未夠水準，相信將會由跑過1仗的7駒控制大局。「超力量」早前初登場，已指牠上力程度未十足，擔心最後幾步被趕過，結果一如所料，被「同得威」所擒，只得亞軍，但必須注意是，「超力量」沿途居於最不利的跑線，形勢相對較差，末段尚且一度突圍，反映這匹兩歲馬潛力不差。

「超力量」4月14日跑完，到4月25日重新快磨，該課由潘頓親操之餘，更初戴羊毛面箍出試，馬匹初用新配件效果不差，情緒明顯較集中，力度也轉強，如今陣上採取羊毛面箍，料可提升戰鬥力，田草1000米改排6檔，亦較容易做好留放，可望先聲奪人。

■明治朗