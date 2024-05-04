【英國一千堅尼】練馬師話人人怕咗下凡仙姬

「下凡仙姬」去年9月以出色姿態攻下1400米一級賽莫格雅育馬錦標後，即獲外界視為周日英國一千堅尼的爭勝要角。

莫格雅育馬錦標的途程為1400米，「下凡仙姬」在該仗末段衝刺強勁，加上牠的血統背景，令外界認為馬兒今仗增程角逐將更為理想。練馬師伯特坦言：「我認為各匹對手都視我們為假想敵。論賽績，我們值得成為大熱。」

「下凡仙姬」上月在新市場快操，表現良佳，令伯特對今仗更具信心。伯特表示：「正如去年莫格雅育馬錦標一役所見，牠於看來將要敗陣之際一直全力以赴，直奔終點。這匹雌馬會保留實力，到受真正催策時才發揮出來。我認為牠出戰一千堅尼時情況也會相同。馬兒需要該次快操來提升狀態，牠收操後狀況甚佳，備戰進度邁進一大步。」

同場對手「依蘭芳菲」也值得留意，該駒出自岳伯仁馬房，近8屆英國一千堅尼中5度摘桂。「依蘭芳菲」在去年的莫格雅育馬錦標被捧為大熱門，但陣上跑來搶口，最終敬陪末席，其後重振聲威，去年攻下1600米一級賽雌馬一哩賽。岳伯仁說：「假以時日，『依蘭芳菲』應可增程至2400米，不過我們目前樂於讓馬兒角逐1600米。在雌馬一哩賽之前，牠有點失去方向，所以我們非常高興見到牠在該仗重拾正軌。」

高多芬團隊在此賽的其中一匹參賽馬「巧編舞步」屬爭標分子，上月出爭1400米三級賽，陣上走勢稚嫩，最終以短距離之差落敗。練馬師艾柏賓表示：「該仗不是我們為馬兒部署的目標賽事，你不會操練賽駒只為瞄準一項前哨戰。我們希望讓牠於5月5日達致巔峰狀態，而馬兒在該仗的經驗，加上今仗增程，均有助確保牠處於佳態。」

「觀火」上仗角逐雌馬一哩賽跑獲接近的季軍，練馬師包義定表示：「我們對馬兒寄予厚望。牠顯然具備實力，將會繼續進步，今仗勝望不俗。這場賽事的微妙之處在於形勢難料，經常有賽駒表現比上季進步，足以扭轉局面。」