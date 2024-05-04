【練馬師王】連贏3期當旺 梗係博埋佢封王

前冠軍練馬師羅富全最近搏殺手風回順，以「港林福將」、「壯志凌雲」及「美麗緣分」取得3連捷，今期田戰更派出9駒列陣，擺出一副搏殺格，力圖延續勝勢。搶先登場為新馬賽的「聖托里尼」，剛戰初出跑獲季軍，進度不俗，在港同父馬中，「可人兒」、「識飛」及「美麗友盈」均贏過變化地，或許「聖托里尼」也是擅於偏軟場地上角逐，熱身一場後體重下降22磅，收身更實淨，有望先拔頭籌。由於頭場已叫胡，故投注羅富全的「練馬師王」時，適宜於頭場開跑前「入場」落注。

第5場「天天同樂」初次上陣，今季羅廐初出馬被捧成10倍以下，暫有7駒，結果累積4冠2季1殿，全入前4名，上星期日便有「壯志凌雲」以6.4倍取勝，至於「天天同樂」開飛不久已成為大熱門，備受器重，冠軍騎師潘頓親自索騎，彰顯信心。

至於尾場「誠好運」上場初跑田草1400米即勝，羅廐近兩匹同程頭馬「忠誠寶寶」及「遨遊武士」，再出爭1400米分別取得1冠1亞，「誠好運」部署相同，有力繼續交出好成績。

「練馬師王」開售賠率

1.羅富全 2.35倍

2.黎昭昇 4.5倍

3.告東尼 8.5倍

4.方嘉柏 10倍

5.大衛希斯 11倍

6.呂健威 16倍

7.伍鵬志 16倍

8.沈集成 35倍

9.姚本輝 30倍

10.蔡約翰 30倍

11.文家良 40倍

12.鄭俊偉 35倍

13.賀 賢 50倍

14.蘇偉賢 125倍

15.徐雨石 200倍

21.其他練馬師(葉楚航/廖康銘/韋達/容天鵬/丁冠豪巫偉傑) 85倍