【張基焦點】龍騰飛翔直搗黃龍

葉楚航近期成績理想，剛周三跑馬地賽事更順利起孖，而在周日沙田賽事，「龍騰飛翔」現階段可能跑直路賽更合腳法，冷勿盡忘。另外，「金陽飛駒」近幾仗都跑得好，今次增程屬合理部署，擺明想交代。鄭俊偉今日屯重兵，「喜悅一生」新勝猶勇，轉場問題不大；「好如意」在四班始終有優勢，近況狀態亦顯著回勇，同樣是值得留意。

第5場四班1000米草地，「龍騰飛翔」雖然未贏過直路賽，但上名率頗高，本身跑姿較為論盡，因此7戰谷草悉數落第，而自從年紀漸長，泥地表現亦麻麻，加上場地難追更加不利，因此目前可能跑此程才好，況且今場有「不可擋」及「輗多福」等快馬，肯定有幫助，而剛戰谷草輸完後，立即上從化操，埋門喜見老馬有火，改配備亦可以提升新鮮感，隨時殺個措手不及。

第6場四班1600米草地，「好如意」健康曾有些少問題，因此今季抖得比較長，前仗久休復出表現平平，剛戰落到四班已有走勢，復課有安排試大閘，狀態漸回勇，以往在三班較難贏亦跑近，在四班則有超卓感，況且今場跑一哩對手普通，起用希威森屬搏殺格。

第2場五班2000米草地，「喜悅一生」早已減分至有利水平，上仗泥地輕鬆掄元，純粹是評分有利，並非泥地性能突出，今次即使多孭10磅，但跑2000米有1檔好位，加上目前狀態托弗，可期連捷。

第4場三班1800米草地，「金陽飛駒」上仗起步被夾才留太後，入直路卻輕鬆追上前，潘頓只打了5鞭，肯定未用盡，今次增程跑1800米更合腳法，幕後想盡快交代，前景樂觀。