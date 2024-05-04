【進階選項】金陽飛駒長途起舞

英國經典大賽展開，意味着當地賽季正式開鑼，冠軍騎練亦開始計成績。剛周二傳來消息，曾6度勝出英國冠軍練馬師的岳伯仁，繼歐伯恩、施素爾爵士及司徒德爵士後，成為第4位進駐英國賽馬名人堂。

岳伯仁雖以愛爾蘭為基地，但從練至今獲獎無數，一代宗師絕對實至名歸！岳伯仁派馬來港作賽最高成就，是憑「高地之舞」兩奪香港瓶，而售自岳家軍的長途馬表現亦不差，出戰今午第8場皇太后紀念盃的「將王」、「難以置信」、「嘉應傳承」及「錶之五知」來港前便由岳氏父子訓練。

「高地之舞」乃香港瓶冠軍，其子嗣性能亦相若，第4場「金陽飛駒」澳洲年幼時曾勝1400米，但現時4歲已無可能再於短途爭功。兩場1400米追近後，上次亦跑一哩，但出閘不久被對手碰撞勒避，結果留得太後姍姍來遲，賽後潘頓亦表示增程有利。經常提到，賀賢是少數訓練長途馬極有心得的澳洲練馬師，以「金陽飛駒」在墨爾本出賽時跑法，是可以跟前守好位跑，今次跑1800米若然出閘順利的話，我覺得潘頓可以上前跟「十八掌門」走，這便不受快慢步速影響，有力出頭。

黎昭昇馬房近期成績平平，但今次賽事強陣出擊，再唔贏便極失望。第7場「勇霸龍」是黎父在紐打好底，同類分子如「勝意」、「超力量」及剛周三的「納百川」都上名，只差1場頭馬。上次我對初出「勇霸龍」甚具信心，可惜出閘稍慢，縱然直路上見潘頓左右開弓，22.96狂追仍為時已晚只得第3。超強組賽事，前7名有4匹再出取勝，查母系贏1800米，產下子嗣更贏至哩半，「勇霸龍」跑1400米乃基本，4檔好位起步，補中機高。