【三重彩地帶】一張相話你知有幾塞

第7場四班1400米草地，「大千眼界」上季登場，次仗能挫四班實力指標「勇敢夢想」必有一定質素，無奈腳傷影響進度，今季延至3月尾才復出跑過兩仗，其中上場大半條直路未能望空，跑第4點到即止，拚搏少在季尾體力佔優，可作複膽。另外，何澤堯復出後坐騎重質不重量，其中同師傅方嘉柏合作成績最好，值得參考。

「勇霸龍」初出早段慢腳，拉士愈追愈有，次仗立即加程部署進取。今場快馬不多，「艾莉奧」用黃智弘擺明盡走，可食正形勢。「非凡達」同程曾跟「定數」單打獨鬥拋甩對手，其後專攻1200米卻無功，洗底後再爭1400米要防。「翹峯」初出上名的容廐馬算是破格，經幾場適應後，上次重新入位，進度納正軌。

第10場二班1200米草地，「包裝必勝」近仗面對都是角逐G1主席短途獎的勁旅，當然冇運行，今場跑番二班賽對手卡士差一截，加上本身變化地特佳，盡得天時地利人和。另一複膽是5戰未甩過Q的「嘉應高昇」，上望100分的話仍有大把水位。

「華麗再勝」上次初跑二班獲亞，愈跑愈進步不宜估頂。蔡廐兩駒「魅力寶駒」及「明心知遇」同樣準繩，要贏或許不易，但憑忠心仍可爭一席。「小霸王」高分馬轉倉而告仔肯收，應有後着。■海東