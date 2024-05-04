【J臣研究所】艾莉奧黃金機會

執筆時筆者身處悉尼揀馬，可能有人會問，5月頭仲有周歲拍賣會咩？答案就係筆者並非去周歲拍賣會，而係去半歲拍賣會。其實早喺疫情期間，筆者及團隊早已嘗試喺半歲拍賣會出手，當時係抱住試吓嘅心態，當然買半歲馬風險更高，但高風險高回報，半歲馬價錢多為周歲馬一半，我哋亦咁啱試過有一次馬匹半歲時嫌貴，結果周歲時再睇中買貴咗一倍，事實上，因為成個拍賣會幾乎一個香港人都冇，如果真係睇中啱香港跑嘅馬，買到嘅機會大好多㗎！

周日其實都有一匹半歲時由筆者購入嘅馬上陣，但機會普通先不品題，先睇第7場四班1400米草地，「艾莉奧」季內多次喺1400米上名，當中不乏高水準賽事，季內未勝實在欠運，北半球馬識跑變化地機會大，同場快馬唔多，今次係出頭黃金機會。

「勇霸龍」底質好且黎廐少數初出即上名馬，今排4檔好位要吼實。「龍之珍」論長遠質素應屬全場最高，但排14檔都唔知點跑好。「非凡達」大前仗水準高，1400米表現肯定仲好。「大千眼界」健康未完全穩定，就算有實力也只宜作配。

第11場三班1400米草地，又係十分簡單，「誠好運」筆者早講過肯增程就贏，果然一跑1400米就冇對手，睇上場走勢上三班都冇問題，不過長遠係1800米馬，今場隨時都嫌短！「巴閉仔」大熟，只怕跑大爛地，尾場排1檔反而蝕底。「金佰令」今季8戰只甩過一次獎金，上次湯普新入Q跑得好，騎者唔惹飛博多次。