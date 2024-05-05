【耀眼精選】久久為尊變化地OK

每次賽後筆者都會抽時間睇賽後報告，主要做Cross Check，睇下自己做嘅賽事筆記有冇遺漏，馬會官方報告有冇走漏眼。呢兩次賽事同以往嘅報告有個好明顯嘅分別，就係多咗騎師匯報坐騎唔適應場地。

4月28日有「桃花開」、「逐夢年代」、「金鎗六十」、「大至尊」、「亞機拉」及「風雲武士」，鞍上人響查詢時將落敗歸因於「黏地」場地狀況。至於剛周三就先後有「東方寶寶」、「金莊令」、「極速奇兵」、「美神來」，騎師賽後向競賽小組匯報坐騎未能適應「好至黏地」的場地狀況。

撇除順手拈來解釋輸馬嘅托詞，同一句響競賽事件報告頻繁出現，反映場地狀況真係好惡劣。根據筆者觀察同不負責任推斷，以往持續受天雨影響嘅場地，唔少馬仲可以憑血統性能克服黏爛場地，但係響呢兩期落下停下，沙面去水去得快，草面沾滿雨水，變成好似溜冰場，搞到唔少游水馬都投降。呢幾日雨繼續落個唔停，作為投注人唯一可以做嘅就係要謹慎啲，唔好胡亂出擊。

「久久為尊」外地贏過軟地，後上馬換布文威力大增；「超威力」評分回至贏馬時水平，初跑一哩更合；「誠好運」質高持續進步，可再下一城。