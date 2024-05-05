【分秒在握】危中有機任性一次

執筆時紅雨高掛，場地當然會受到影響，在一連串不明朗因素下，仍然堅持提供一匹排14檔的頂磅馬，看似執拗，但其實內裏甚多變數，因此苦思良久，還是看好「哈哈大笑」的機會，或許就讓筆者任性一次吧。

來自英國的「哈哈大笑」，在金頓贏過一仗膠沙地一哩就運來港，但來港首季只操不跑，到翌季亦遲至4月方上陣，結果一出賽就流鼻血，前景頓時蒙上陰影。幸好，高伯新散倉後，「哈哈大笑」今季轉投文家良馬房，食得操得之下，今季初出時已重了58磅，之後再多跑3仗，體重亦徘徊在1200磅左右，可想而知，此駒來港初期是多麼瘦弱。

值得留意的，係「哈哈大笑」今季在文廐跑了4仗，除初出一仗係跑田草1200米外，其餘3仗均跑1600米，結果4次上陣全有獎金收，表現已可說是大有進步。其中名次最佳的，就係前仗配布文出賽，當時孭134磅排11檔，出閘跟前之下，直路僅以四分三馬位不敵「加州動員」，後者係季內兩捷馬銳氣正盛，「哈哈大笑」以不足一馬位飲恨入Q，亦難苛責了。

到了上仗，人馬再度攜手出擊，但排13檔之下，騎者不但未有搶前，反而係一留再留至尾列，而入直路之時，「哈哈大笑」更抄大外疊追趕，在截然不同跑法下，馬匹居然能夠追回第6只負一個馬位，其實走勢絕對有驚喜。來到今次，馬匹既負頂磅亦排最外檔，布文會如何發揮實在難估，但今次同場快馬不多，此駒若要搶前，相信不難做到，以此駒前仗所展示的速度與韌力，放入一席甚至勝出又有何奇？

■長風

第6場 1哈哈大笑 2唯美主義

4勤德威力 7英駿飛駒