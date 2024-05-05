【戰況R6】英駿飛駒31倍變7.9 不敵潘頓神發揮！

第6場四班1600米，無論臨場票數，抑或賽事直路都風起雲湧。蔡明紹「英駿飛駒」由31倍著啡格落到7.9倍開跑，連贏及位置Q、二重彩都幾乎全線啡格，為咗克服12檔，起步即搶放，但早段一直被頂出外疊，耗力唔少，不過直路依然力騎出頭，可惜難擋潘頓「唯美主義」嘅衝刺，結果後駒贏馬，潘頓今日暫時3W，而「英駿飛駒」只跑第2。潘頓今場可謂單人匹馬擊退落飛黨，不過落飛黨都中QQP及二重彩，相信夠晒彌補下注獨贏嘅成本。

賽後，練馬師伍鵬志話今場叫潘頓唔好喺彎位走，唔好太早出頭，而潘頓選擇留喺布文後面忍一忍，望空再移出衝，發揮得非常好。「唯美主義」四班有優勢，但未試過抽好檔，上次抽14檔焗住留後，加上直路連番意外受阻冇跑，今次比上仗少負2磅當然好啲，但難度亦好高，因為賽事步速唔快，又要兜出去追，隻馬遲撻得着，不過贏馬姿態令人滿意。伍鵬志確信「唯美主義」有三班能力，希望下場抽好檔，同埋要睇潘頓造唔造到磅再騎。

今場跑第3名為何澤堯「春風萬里」，巴度「超威力」跑第4。

第6場賽果：2-7-9-6

二重彩賽果：2-7(最後賠率91)